WTA: Garbine Muguruza klotzt bei Flamenco-Hochzeitsfeier

Die Spanierin Garbine Muguruza, die im heuer ihre Tenniskarriere offiziell beendet hat, gab Modeunternehmer Arthur Borges in Marbella das Ja-Wort.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 11.10.2024, 14:51 Uhr

“Traum-Hochzeit” - aber nicht mit Showmasterin Linda de Mol, sondern mit Ex-Tennisprofi Garbine Muguruza: Die in Venezuela geborene Spanierin hatte im Januar 2023 ihr letztes Match auf der WTA-Tour bestritten, um dann im April dieses Jahres ihren offiziellen Rückzug aus dem Tennis-Zirkus bekannt zu geben. Am vergangenen Samstag wurden in Marbella die hoffentlich lebenslang verbindenden Ringe getauscht. Und zwar zwischen der 31-Jährigen und dem Modeunternehmer Arthur Borges.

Und laut der spanischen Wochenzeitung ¡Hola! hat sich die Ex-Weltranglisten-Erste bei den glamourösen Feierlichkeiten nicht lumpen lassen. "Ich habe mich von der goldenen Ära Hollywoods inspirieren lassen, von den Kleidern, die Marilyn Monroe und Elizabeth Taylor trugen, die elegant, schön und schmeichelhaft sind", erzählte die WTA-Finals-Siegerin von 2021 (Guadalajara, Mexiko), die die Hochzeits-Party mit “Flamenco”-Motto für insgesamt 90 Gäste in einer Privatvilla organisierte. Zudem wurde die Zeremonie in vier Sprachen abgehalten: Spanisch, Englisch, Schwedisch und Finnisch.

Als Gäste hatten sich unter anderem ihre ehemalige Trainerin Conchita Martinez und ihre Ex-Doppelpartnerin Carla Suarez-Navarro unters Volk gemischt.

Muguruza ist auch nach ihrer aktiven Karriere dem Tennis erhalten geblieben. So tritt sie derzeit als Direktorin der WTA Finals in Erscheinung, das dieses Jahr in Riad (Saudi-Arabien) ausgetragen wird.