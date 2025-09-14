WTA Guadalajara: Jovic und Arango spielen um ersten Tour-Titel

Beim WTA-500-Turnier in Guadalajara wird sich in jedem Fall eine Debütantin in die WTA-Tour-Siegerlisten eintragen. Die Kolumbianerin Emiliana Arango und die erst 17-jährige US-Amerikanerin Iva Jovic gewannen ihre Semifinal-Matches.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 14.09.2025, 09:53 Uhr

© Getty Images Die erst 17-jährige Iva Jovic kämpft in Guadalajara um ihren ersten WTA-Titel.

Im ersten Halbfinale setzte sich Arango im Duell zweier ungesetzter Spielerinnen gegen die Französin Elsa Jacquemot mit 6:4 und 7:5 durch.

Für Arango, derzeit auf Platz 86 der Weltrangliste, ist es das zweite Tour-Finale, nachdem sie bereits zu Beginn des Jahres, ebenso in Mexiko, ein Finale erreicht hatte. Im Endspiel der Merida Open kassierte sie allerdings eine herbe 0:6, 0:6-Klatsche gegen Emma Navarro. Die Kolumbianerin wird hoffen, dass es beim zweiten Anlauf auf mexikanischem Boden wesentlich besser klappt.

Jovic überzeugt in weiterem Thriller

Gegnerin im Endspiel ist die erste 17-jährige Iva Jovic, die (ebenfalls in einem Duell zweier ungesetzer Spielerinnen) Nikola Bartukova mit 6:3, 6:7 (5) und 6:3 bezwang.

Jovic erwies bei dem Sieg erneut Nervenstärke, nachdem sie sich bereits im Viertelfinale gegen die Andorranerin Victoria Jimenez Kasintseva nach Abwehr eines Matchballes in die nächste Runde gekämpft hatte.

Hier das Einzel-Tableau in Guadalajara