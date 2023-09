WTA Guadalajara: Maria Sakkari geht als haushohe Favoritin ins Finale

Maria Sakkari steht kurz vor ihrem zweiten Turniersieg auf der WTA-Tour. Die Griechin trifft im Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Guadalajara auf die Außenseiterin Caroline Dolehide.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.09.2023, 08:22 Uhr

© Getty Images Maria Sakkari fehlt noch ein Sieg zum Glück

Ein Jahr später ist Maria Sakkari wieder da, wo sie in Guadalajara auch schon 2022 stand: im Finale nämlich. Diesmal aber möchte die Griechin durchziehen. Und nach 2019 in Rabat endlich ihren zweiten Turniersieg feiern. Die Chancen darauf stehen nicht schlecht. Denn Sakkari bekommt es nach dem 6:3 und 6:0 gegen Caroline Garcia im Endspiel mit Caroline Dolehide zu tun, die etwas überraschend gegen Sofia Kenin mit 7:5 und 6:3 gewann.

"Ich habe schon am ersten Tag hier gefühlt, dass das meine Woche werden könnte", sagte Sakkari nach ihrem erst zweiten Erfolg im fünften Match gegen Garcia. "Dies ist der Ort, an dem ich viele schwierige Hindernisse und Emotionen bewältigen werde." Zuletzt hatte Sakkari bei den French Open, in Wimbledon und bei den US Open jeweils in der ersten Runde verloren. "Ich bin einfach nur glücklich, wieder im Finale zu stehen und bis zum Ende des Turniers bleiben zu können."

Dolehide erstmals in einem Finale auf der WTA-Tour

Dasselbe gilt wohl noch mehr für Finalgegnerin Caroline Dolehide. Die 25-jährige US-Amerikanerin, derzeit nur auf Position 111 der WTA-Charts platziert, bestreitet ihr erstes Endspiel auf der Tour überhaupt. Im Match gegen Kenin lag sie im ersten Satz mit 2:4 zurück, übernahm danach aber mehr und mehr das Kommando.

"Es fühlt sich fantastisch an", erklärte Dolehide nach ihrem größten Karriere-Erfolg. "Ich freue mich so auf morgen. Ich bin wirklich stolz auf mich, das heute geschafft zu haben. Weil Sonya ist keine einfache Gegnerin. "Ich musste ein paar Dinge anpassen. Und am Ende des Tages habe ich einfach schlau gespielt."

