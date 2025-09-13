WTA Guadalajara: Nach mehr als zwei Stunden - Tatjana Maria ausgeschieden

Beim WTA-Tour-500-Turnier im mexikanischen Guadalajara musste sich Tatjana Maria im Viertelfinale der Dranzösin Elsa Jacquemot nach hartem Kampf geschlagen geben.

von SID

zuletzt bearbeitet: 13.09.2025, 14:03 Uhr

Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Guadalajara das Halbfinale verpasst. Die 38-Jährige unterlag im Generationenduell mit der Französin Elsa Jacquemot (22) trotz einer Satzführung 6:3, 4:6, 4:6. Die zweifache Mutter, die zuletzt bei den US Open in der ersten Runde ausgeschieden war, war die einzige deutsche Starterin im Hauptfeld des Hartplatzturniers in Mexiko.

Maria war vielversprechend in das Match gestartet, musste nach dem gewonnenen ersten Satz aber zunehmend ihrer Gegnerin die Partie überlassen. Im letzten Spiel des dritten Satzes wehrte die an Nummer sechs gesetzte Deutsche zunächst drei Matchbälle ab, ehe Jacquemot, die im Achtelfinale überraschend die topgesetzte Belgierin Elise Mertens ausgeschaltet hatte, nach 2:14 Stunden den Sieg perfekt machte.

Ins Halbfinale ist Maria in diesem Jahr bislang nur bei den Rasenturnieren im Sommer vorgedrungen: Im Londoner Queen's Club gewann sie den Titel, in Newport scheiterte sie erst im Finale.

