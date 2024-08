WTA Hamburg: Danilovic bezwingt topgesetzte Mayar Sherif, Lys und Korpatsch raus

Die ehemaligen Turniersiegerinnen stehen am Halbfinaltag Hamburg Open im Blickpunkt. Dann stehen sich Elena-Gabriela Ruse, Siegerin von 2021, und Titelverteidigerin Arantxa Rus im Kampf um den Einzug ins Endspiel gegenüber. Eva Lys und Tamara Korpatsch sind ausgeschieden.

© Witters Olga Danilovic

Im ersten Halbfinale am Freitag trifft die Serbin Olga Danilovic um 13 Uhr auf Anna Bondar aus Ungarn. Danilovic, die im Mai das Achtelfinale beim Grand-Slam-Turnier von Roland Garros erreichte, kam gegen die topgesetzte Mayar Sherif aus Ägypten mit zunehmender Spieldauer immer besser in ihren Rhythmus, dominierte ihre Gegnerin ab der Mitte des zweiten Satzes und gewann schließlich nach knapp zwei Stunden mit 3:6, 6:2, 6:1.

Derweil erlebte Lokalmatadorin Eva Lys am Rothenbaum einen ganz bitteren Nachmittag. Die Bundesligaspielerin vom Der Club an der Alster ging mit einer Oberschenkelverletzung in ihr Match gegen die Ungarin Anna Bondar und hatte besonders beim Aufschlag und der Rückhand große Probleme. Nach einem 0:6 im ersten Satz und einer Behandlungspause kurz zuvor entschied sich die 22-Jährige zur Aufgabe. Ein MRT soll nun Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben. Lys hofft in zwei Wochen bei der Qualifikation für die US Open in New York angreifen zu können.

„Ich hab mich heute früh warm gemacht und bin blöd zu einem Ball gelaufen. Da ist es mir voll in meinen linken Oberschenkel reingezogen", sagte Lys. "Für mich ist es immer eine Herzensangelegenheit, hier in Hamburg zu spielen, deshalb war es für mich keine Frage, es nicht zu versuchen. Aber ich denke, man hat es an meinen Bewegungen, an meinem Aufschlag und meiner Rückhand gesehen: Ich konnte mich kaum vom linken Bein hochdrücken.“

Arantxa Rus hat zuvor ihre beeindruckende Serie in Hamburg fortgesetzt und ihr achtes Match in Folge gewonnen. Nach dem 6:2, 6:4 über Polina Kudermetova bleibt die Titelverteidigerin auch nach ihrem achten Match am Rothenbaum weiter ungeschlagen. Sie bekommt es im Duell der ehemaligen Turniersiegerinnen mit Elena-Gabriela Ruse zu tun. Die Rumänin bezwang Tamara Korpatsch in einem packenden Viertelfinale mit 6:1, 4:6 und 6:3.

2:18 Stunden lang lieferte die Hamburgerin Ruse einen beherzten Kampf, musste sich ihrer sehr dominant auftretenden Gegnerin aber nach dem vierten Matchball dennoch beugen. “Ich bin am Anfang nicht so gut ins Spiel gekommen, im zweiten Satz hab ich mein Tennis etwas geändert und hab versucht, abwechslungsreich zu spielen”, so Korpatsch. "Ich hatte bis zum Ende Hoffnung, dass ich noch gewinnen kann. Bei 3:5 im dritten Satz hab ich einen Volley-Stop ins Netz gespielt, das war richtig ärgerlich. Danach hat sie drei Bälle direkt auf die Linie gespielt und ich hatte nicht wirklich eine Chance, was zu machen. Ich hab mein Bestes gegeben und bis zum Schluss gekämpft!“

Hamburger Triumph im Doppel

Für tosenden Jubel auf dem Court M1 sorgten derweil Noma Noha Akugue und Ella Seidel. Das „Hamburger Doppel“ vom Der Club an der Alster gewann ihr vom Mittwoch verlegtes Doppel-Viertelfinale gegen Angelica Moratelli (Italien) und die US-Amerikanerin Sabrina Santamaria mit 4:6, 7:6 (4), 10:2.

Im Halbfinale treffen die beiden Vereinskolleginnen vom Der Club an der Alster nun im letzten Match am Freitagnachmittag (nicht vor 17 Uhr) auf Arantxa Rus und die Serbin Nina Stojanovic. Im ersten Doppel-Halbfinale spielen Anna Bondar (Ungarn)/ Kimberley Zimmermann (Belgien) gegen Anastasia Detiuc/ Miriam Kolodziejova aus Tschechien.