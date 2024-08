WTA Hamburg: Eva Lys und Tamara Korpatsch beim Heimspiel im Viertelfinale

Eva Lys und Tamara Korpatsch sind beim WTA-Turnier im Hamburg ins Viertelfinale eingezogen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 07.08.2024, 20:54 Uhr

© Witters Eva Lys steht im Viertelfinale

Schon früh am Donnerstag zeigten sich zwei Topfavoritinnen bei den ECE Ladies Hamburg Open von ihrer allerbesten Seite. So gewann die topgesetzte Mayar Sherif (Ägypten) in 93 Minuten mit 6:1 und 6:3 gegen Anastasiia Sobolieva und wurde ihrer Favoritinnenrolle gerecht. Arantxa Rus brauchte nicht mal eine Stunde, um Lea Boskovic mit 6:1, 6:1 zu bezwingen. Dabei stellte die Niederländerin einmal mehr unter Beweis, wie sehr ihr die Bedingungen am Rothenbaum entgegenkommen.

Olga Danilovic aus Serbien nahm dagegen in einem Nervenkrimi die Vorjahresfinalistin Noma Noha Akugue mit 3:6, 6:2 und 7:6 (6) aus dem Turnier. Unter dem im zweiten Satz des Matches geschlossenen Dach des Center Courts lieferten sich die Spielerinnen über 2:30 Stunden einen beherzten Kampf, bei dem die Hamburgerin am Ende den Kürzeren zog. Auch eine Führung im alles entscheidenden Tiebreak konnte Noha Akugue nicht nutzen. Danilovic trifft am Donnerstag im ersten Match des Tages auf Mayar Sherif.

In einem packenden „Hamburger Achtelfinale“ setzte sich Eva Lys mit 6:2, 3:6 und 6:2 gegen Ella Seidel durch und erreichte damit, wie schon im Vorjahr beim 250er-Event, das Viertelfinale am Rothenbaum. Lys folgt damit Tamara Korpatsch als zweite Deutsche in die Runde der letzten Acht. Das Hamburger Duo setzt am Donnerstag natürlich voll auf die Unterstützung der norddeutschen Tennisfans. Eva Lys trifft nicht vor 13 Uhr auf die an vier gesetzte Anna Bondar aus Ungarn. Anschließend fordert Polina Kudermetova, die Schwester von Weltklassespielerin Veronika Kudermetova, Titelverteidigerin Arantxa Rus heraus. Nicht vor 15.30 Uhr bekommt es Tamara Korpatsch dann mit Elena-Gabriela Ruse, der Hamburg-Siegerin von 2021 zu tun.

Ella Seidel und Noma Noha Akugue bestreiten ihr Doppel-Viertelfinalpartie gegen die zwei gesetzte Angelica Moratelli (Italien) und Sabrina Santamaria (USA) am Donnerstag um 15 Uhr auf Court M1. Tamara Korpatsch und Vivian Heisen verloren ihr Viertelfinale gegen das tschechische Duo Anastasia Destiuc/Miriam Kolodziejov mit 1:6, 4:6.

