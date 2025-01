WTA Hobart: Kessler holt Titel gegen Favoritin Mertens

Die Zweitgesetzte Elise Mertens muss sich bei dem WTA-Tour-250-Turnier in Hobert mit 4:6, 6:3 und 0:6 gegen Überraschungsfinalistin McCartney Kessler geschlagen geben.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 11.01.2025, 09:30 Uhr

Zweiter Karrieretitel für McCartney Kessler

Die ungesetzte Kessler machte auch vor Favoritin Elise Mertens nicht halt und holte sich verdientermaßen ihren zweiten Titel auf der WTA-Tour.

Dabei stand Kessler von Anfang an einer kniffeligen Auslosung gegenüber, doch die aufstrebende 25-Jährige war nicht zu stoppen. Bereits im Viertelfinale schickte die US-amerikanerin die topgesetzte Yastremska nach Hause, im Halbfinale erlang sie einen Drei-Satz-Sieg gegen die sechsgesetzte Avanesyan.

Bei ihrem ersten Aufeinandertreffen gegen Mertens benötigte die Weltranglisten-67. Kessler 2 Stunden und 3 Minuten, um die ehemalige Top-15-Spielerin zu bezwingen, die hier in Hobart 2017 und 2018 ihre ersten beiden Titel ihrer Karriere gewann.

Vom College unter die Top-50

In den letzten 12 Monaten hat Kesslers Profikarriere einen rasanten Aufschwung erlebt. Noch vor einem Jahr war die US-amerikanerin die Nummer 207 der Weltrangliste und debütierte in Melbourne als Gewinnerin der Wildcard der USTA für die Australian Open im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers.

Seitdem ging es für die 25-jährige, die an der Universität von Florida College-Tennis gespielt hat, nur noch aufwärts. In der Woche vor den letztjährigen US-Open gewann Kessler ihren ersten Titel beim WTA-250-Event in Cleveland und feierte damit ihr Top-100-Debüt.

Jetzt, eine Woche vor den diesjährigen Australian Open, hat Kessler ihre Titelanzahl mit einer weiteren WTA 250-Trophäe verdoppelt und steht damit vor ihrem Top-50-Debüt. Für Mertens als auch für Kessler geht es nun direkt weiter nach Melbourne.

