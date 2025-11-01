WTA Hong Kong: Finale! Mboko gewinnt kanadisches Prestige-Duell gegen Fernandez

Victoria Mboko ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Landsfrau Lelyah Fernandez in das Endspiel des WTA-Tour-250-Turniers in Hong Kong eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.11.2025, 10:49 Uhr

© Getty Images Victoria Mboko steht kurz vor ihrem zweiten Turniersieg auf der WTA-Tour

Victoria Mboko ist nun wohl endgültig zurück auf der Siegerstraße. Denn nachdem die 19-jährige Kanadierin im August bei ihrem Heimturnier in Montreal triumphiert hatte, war doch arg viel Sand ins Getriebe gekommen. In Hong Kong aber steht Mboko nun im Endspiel. Und das nach einem 2:6, 6:2 und 6:2 gegen ihre weit routiniertere Landsfrau Leylah Fernandez.

Fernandez hatte ja 2021 in Flushing Meadows ja das Finale der US Open erreicht. Und spielt ebenfalls eine starke Saison. So konnte die Linkshänderin etwa das WTA-Tour-500-Turnier in Washington gewinnen.

Im Endspiel geht es morgen gegen Cristina Bucsa. Die Spanierin konnte sich gegen Maya Joint überraschend glatt mit 6:3 und 6:1 durchsetzen.

