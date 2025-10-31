WTA Hong Kong: Mboko fordert Fernandez im kanadischen Halbfinal-Duell

Victoria Mboko, in diesem Jahr schon Siegerin beum 1000er in Montreal, hat in Hong Kong das Halbfinale erreicht - und trifft dort auf Landsfrau Leylah Fernandez.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.10.2025, 14:50 Uhr

© Getty Images Victoria Mboko fordert nun Leylah Fernandez

Es ist nicht viel zusammen gelaufen für Victoria Mboko nach ihrem sensationellen Triumph Anfang August beim WTA-Tour-1000-Turnier in Montreal. Damals hatte die Kanadierin nicht nur die Tenniswelt, sondern auch sich selbst überrascht. Und musste dann wochenlang darauf warten, endlich wieder ein Match zu gewinnen. In Hong Kong läuft es indes sehr gut in dieser Woche - da steht Mboko nämlich schon im Halbfinale.

Denn ihre Gegnerin Anna Kalinskaya musste beim Stand von 6:1 und 3:1 für Mboko aufgeben. In der Vorschlussrunde bekommt es die Teenagerin nun mit einer Landsfrau zu tun - nämlich Leylah Fernandez. Die Linkshänderin gewnn gegen Sorana Cirstea nach einer soliden Vorstellung mit 6:4 und 6:4.

In der oberen Tableau-Hälfte werden sich Cristina Bucsa und Maya Joint im Halbfinale messen. Bucsa profitierte vom Rückzug von Belinda Bencic, Joint setzte sich gegen Himeno Sakatsume mit 6:4, 2:6 und 6:4 durch.

Hier das Einzel-Tableau in Hong Kong