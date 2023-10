WTA Hongkong: Leylah Fernandez erreicht erstes Halbfinale seit 1,5 Jahren

Leylah Fernandez (WTA-Nr. 60) hat beim Turnier in Hongkong das Halbfinale erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.10.2023, 16:59 Uhr

© Getty Images Leylah Fernandez

Die Kanadierin schlug in einem Treffen zweier Youngster die Tschechin Linda Fruhvirtova mit 7:6 (2), 6:2 und steht damit in der Runde der letzten Vier. Endlich mal wieder: Denn zuletzt war das Fernandez auf WTA-Ebene im März 2022 gelungen, beim Turnier in Monterrey (das sie am Ende gewann).

Fernandez hatte auf dem Weg dahin von der Aufgabe von Victoria Azarenka profitiert und anschließend die junge Mirra Andreeva besiegt. Sie trifft nun auf Anna Blinkova.

Das zweite Halbfinale bestreiten Martina Trevisan (6:4, 6:3 gegen Elise Mertens) und die Siegerin der Partie zwischen Katerina Siniakova und Anastasia Pavlyuchenkova.

Fernandez hatte 2021 sensationell das Finale der US Open erreicht, in dem sie Emma Raducanu unterlag. Seither ist sie im Ranking von ihrem Career-High von Platz 13 im Vorjahr abgerutscht. Bei einem Finaleinzug würde sie jedoch unter die Top 50 zurückkehren.

