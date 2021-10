WTA Indian Wells: Angelique Kerber könnte gegen Kim Clijsters starten

Beim WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells könnte Angelique Kerber nach einem Freilos auf Comebackerin Kim Clijsters treffen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.10.2021, 07:09 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber geht in Indian Wells als Nummer zehn an den Start

Keine Ashleigh Barty, keine Naomi Osaka, keine Aryna Sabalenka: Das Feld der Teilnehmerinnen beim WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells ist aus verschiedenen Gründen an der Spitze arg ausgedünnt. Angeführt wird das Tableau von Karolina Pliskova, die wie alle 32 Gesetzten ein Freilos hat, vor Iga Swiatek. Pliskova eröffnet entweder gegen Sasai Zheng oder Catherine McNally.

Interessant könnte der erste Auftrag von Angelique Kerber werden, die bei der bis dato letzten Auflage des Klassikers in Indian Wells bis ins Finale vorgedrungen war. Kerber, an Position zehn gesetzt, trifft auf die Siegerin der Partie zwischen Kim Clijsters und Katerina Siniakova. Clijsters hatte von den Veranstaltern für ihren nächsten Comeback-Versuch eine Wildcard erhalten. Im Falle eines Weiterkommens würden auf Kerber papierformgemäß zunächst Daria Kasatkina, danach Garbine Muguruza warten. Die Spanierin hat am Sonntag in Chicago das dortige 500er-Event gewonnen.

Schwierige Aufgabe für die Titelverteidigerin

Als Titelverteidigerin startet Bianca Andreescu. Die Kanadierin hat allerdings ein schwieriges Los erwischt. Schon zum Auftakt könnte Andreescu gegen die immer gefährliche Alison Riske dran kommen, danach gegen Anett Kontaveit und schon im Achtelfinale gegen Turnierfavoritin Pliskova.

US-Open-Siegerin Emma Raducanu wartet auf die Siegerin der Partie zwischen Aliaksandra Sasnovich und Maria Camila Osorio Serrano. Leylah Fernandez, die in New York mit ihrem Run bis ins Finale ebenfalls für Furore gesorgt hat, spielt entweder gegen Alizé Cornet oder eine Qualifikantin.