WTA Indian Wells: Australisches Deja-Vu für Iga Swiatek?

Iga Swiatek geht wieder einmal als Nummer eins in ein großes Turnier. Der Auftakt beim WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells könnte ein paar bekannte Gegnerinnen bringen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.03.2024, 22:01 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek in Indian Wells 2023

Immerhin ist Iga Swiatek diesmal Sofia Kenin als Auftaktgegnerin erspart geblieben. Wie alle anderen gesetzten Spielerinnen startet auch Swiatek in Indian Wells mit einem Freilos. Ansonsten aber sieht das Tableau so aus wie bei den Australian Open vor wenigen Wochen: In Runde zwei könnte Danielle Collins warten, ein Match danach Linda Noskova. Im Achtelfinale dann, …, Moment! Das hat es für Swiatek ja beim ersten Major der Saison 2024 nicht mehr gegeben, weil gegen Noskova das überraschende Aus kam.

Einen Titel hat Iga Swiatek in diesem Jahr gewonnen, jenen in Doha und das auch schon zum dritten Mal in Serie. Danach sah es in Dubai nach einem Doppelschlag aus, zumal sich die Hauptkonkurrentinnen Aryna Sabalenka und Elena Rybakina schon rechtschaffen früh verabschiedet hatten. Aber im Halbfinale kam auch für Swiatek das Ende der Reise: mit einem 4:6 und 4:6 gegen Anna Kalinskaya.

Swiatek wieder auf Halbfinalkurs gegen Rybakina

In Indian Wells hat die polnische Branchenprima 2022 den Titel geholt, im vergangenen Jahr setzte es gegen Elena Rybakina in der Vorschlussrunde mit 2:6 und 2:6 eine harsche Abreibung. Geht es nach der Papierform, dann steht dieses Treffen auch bei der aktuellen Auflage des Turniers im Tennis Paradise im Halbfinale an.

Aber man weiß es gerade bei den Frauen ja nicht so genau. Wer hätte schon mit Jasmine Paolini als Siegerin beim 1000er in Dubai erwartet? Andererseits: Indian Wells gilt nicht umsonst als jenes Tunier auf der Tour, das am nächsten an die Grand Slams heranreicht. Und bei solchen Gelegenheiten sind es dann doch oft die ganz Großen der Zunft, die den Titel untereinander ausmachen.

