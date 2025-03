WTA Indian Wells: Bislang hat Andreeva gegen Sabalenka nur einmal Licht gesehen

Gelingt Mirra Andreeva der zweite Triumph bei einem 1000er in Folge? Oder rückt Aryna Sabalenka die Verhältnisse im Endspiel von Indian Wells wieder gerade?

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.03.2025, 00:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Nur in Roland-Garros 2024 musste Arena Sabalenka Mirra Andrea zum Sieg gratulieren

Und da war es nur noch eine, die eine Siegesserie zu verteidigen hat. Aryna Sabalenka hat jene von Madison Keys im Halbfinale von Indian Wells ja äußert humorlos beendet, bleibt also Mirra Andreeva, die nach dem Coup in Dubai nun auch im Tennis Paradise nach dem Titel greift. Nun möchte man meinen, dass jemand, der auf dem Weg ins Endspiel Elena Rybakina und Iga Swiatek schlägt, auch Aryna Sabalenka auf Augenhöhe begegnen würde - aber es ist Vorsicht geboten.

Denn vier der fünf Partien gegen Andreeva hat die Weltranglisten-Erste aus Belarus für sich entscheiden können. Und das nicht einmal knapp. In dieser Spielzeit etwa gab es ein 6:1 und 6:2 bei den Australian Open, wenige Tage davor ein 6:3 und 6.2 in Brisbane. Der Eindruck bei diesen Matches: Dem Tempo von Aryna Sabalenka ist Mirra Andreeva (noch) nicht gewachsen.

Andreeva legt ihr Spiel offensiver an

Das war bislang nur einmal der Fall: Im vergangenen Jahr in Roland-Garros. Da hatten sich die meisten Tennisfans schon auf ein Finalduell zwischen Iga Swiatek und Aryna Sabalenka eingestellt, so wie zuvor in Madrid und Rom. Mirra Andreeva hat das diesbezügliche Memo offenbar nicht bekommen, warf Sabalenka schon im Viertelfinale mit 6:7 (5), 6:4 und 6:4 aus dem Tableau.

Seitdem scheint Andreeva athletischer geworden zu sein, spielerisch geht sie häufiger in die Offensive. Was nichts daran ändert, dass die größte Stärke der Russin wohl darin liegt, den Platz fast schon so effizient zu vermessen wie weiland die große Martina Hingis. An guten Tagen ist Aryna Sabalenka das aber egal. Und nach den Enttäuschungen bei den Australian Open und den großen Turnieren im Nahen Osten darf man ruhig daran setzen, dass Sabalenka sich von ihrer allerbesten Seite zeigen wird.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells