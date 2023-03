WTA Indian Wells: Emma Raducanu auch ohne Social Media glücklich

Emma Raducanu, die US-Open-Siegerin von 2021, hat sich während der letzten Wochen ganz auf sich konzentriert. Das hat in Indian Wells schon Früchte getragen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.03.2023, 13:53 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Emma Raducanu hat sich zuletzt nur auf´s Tennis konzentriert

Emma Raducanu wird heute gemeinsam mit Magda Linette das Spielgeschehen im Stadium 4 in Indian Wells eröffnen, die Polin startet gemäß WTA-Weltrangliste als Favoritin. Andererseits hat Raducanu in Runde eins gegen Danka Kovinic eine sehr solide Leistung gezeigt. Und am wichtigsten: Das lädierte Handgelenk hat gehalten. Vor Turnierstart war es nämlich gar nicht einmal sicher, dass Raducanu starten wird können.

Denn nach den Australian Open musste die US-Open-Siegerin von 2021 eine Pause einlegen. Die sich aber nicht nur auf die Aktivitäten auf dem Tenniscourt beschränkt hat, wie Emma Raducanu nach ihrem Erstrunden-Erfolg zu Protokoll gab.

Raducanu braucht Punkte

„Nach den Australian Open habe ich WhatsApp und Instagram von meinem Handy gelöscht und danach unter meinem eigenen, kleinen Felsen gelebt“, erklärte Raducanu. „Ich glaube, dass man man manchmal Phasen durchmacht, in denen man sich einfach auf sich selbst konzentrieren muss. Und ich war sehr zufrieden mit meinem Leben ohne Social Media.“

Sportlich braucht Emma Raducanu dringend ein paar Erfolgserlebnisse. Denn in der WTA-Weltrangliste steht die immer noch erst 20-Jährige lediglich auf Platz 77. Damit wird es für Raducanu schwierig, Startplätze bei kleineren Turnieren zu bekommen.

Und die nachfolgende Generation schläft auch nicht: Denn Linda Noskova, die junge Tschechin, steht in Indian Wells nach einem Erfolg gegen Amanda Anisimova schon in Runde drei.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells