WTA Indian Wells: Emma Raducanu, Karolina Pliskova und Paula Badosa erhalten Wildcards

Emma Raducanu, Karolina Pliskova und Paula Badosa stehen beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells direkt im Hauptfeld.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.03.2024, 20:27 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu steht in Indian Wells direkt im Hauptfeld

Emma Raducanu hat für das WTA-1000-Turnier in Indian Wells eine Wildcard erhalten. Die US-Open-Siegerin von 2021, die große Teile des Vorjahres aufgrund von Problemen an ihren Handgelenken verpasst hatte, steht beim Event in der kalifornischen Wüste somit direkt im Hauptfeld.

Das gilt auch für die ehemalige Weltranglistenerste Karolina Pliskova und die Spaniern Paula Badosa, die 2021 in Indian Wells triumphierte. Während sich die Tschechin zuletzt wieder ihrer Topform näherte, laborierte Badosa in der jüngeren Vergangenheit an Rückenproblemen.

Auch Williams und Wozniacki am Start

Mit Amanda Anisimova, Ashlyn Krueger und McCartney Kessler wurden zudem drei US-Amerikanerinnen mit Wildcards ausgestattet. Bereits zuvor hatten Venus Williams und Caroline Wozniacki Freifahrtscheine für das Hauptfeld in Indian Wells erhalten.

Angeführt wird das Teilnehmerfeld von der Weltranglistenersten Iga Swiatek. Das Turnier findet vom 6. bis 17. März statt, Titelverteidigerin ist Elena Rybakina.