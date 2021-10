WTA Indian Wells: Garbine Muguruza überraschend out, Ons Jabeur siegt weiter

Garbine Muguruza ist beim WTA-1000-Event von Indian Wells überraschend früh gescheitert. Weiter hingegen ist die Tunesierin Ons Jabeur, für die es nach wie vor um die historische Teilnahme an den WTA-Finals geht.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 09.10.2021, 22:20 Uhr

Garbine Muguruza ist in Indian Wells früh gescheitert

Garbine Mugurza legte gegen Alja Tomljanovic aus Australien einen Fehlstart hin, musste Satz eins nach etwas mehr als 30 Minuten mit 6:3 abgeben. Konterte dann aber stark. Mit 6:1 gelang der Spanierin der zwischenzeitliche Satzausgleich, den Schwung konnte Muguruza aber nicht mit in den dritten Entscheidungssatz mitnehmen. In diesem lief die 28-Jährige mehrmals einem Break hinterher - ein Comeback wollte nicht mehr gelingen. Mit 6:3, 1:6 und 6:3 fixiete Tomljanovic schließlich die Überraschung gegen die Nummer fünf der Setzliste.

Nach Plan verlief der Arbeitstag indes für die Tunesierin Ons Jabeur, die 27-Jährige musste gegen Anastasija Sevastova ebenfalls über die volle Distanz gehen, behielt am Ende jedoch die Oberhand. Nach gewonnenem Auftaktsatz hatte Jabeur im Tiebreak den Satzausgleich hinnehmen müssen, mit 6:3 in Durchgang drei schlussendlich aber den Einzug in die Runde der letzten 32 fixiert. Für die Weltranglisten-14. geht es Indian Wells um wichtige Punkte für die erstmalige Qualifikation für die WTA-Finals, die in diesem Jahr in Guadalajara, Mexiko, über die Bühne gehen werden.