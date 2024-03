WTA Indian Wells: Gauff marschiert, Sabalenka unterliegt

Coco Gauff hat beim WTA Masters in Indian Wells das Viertelfinale erreicht. Aryna Sabalenka musste hingegen überraschend das Aus hinnehmen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 13.03.2024, 23:45 Uhr

© Getty Images Coco Gauff hatte mit Elise Mertens wenig Mühe.

Gegen die US-Amerikanerin Emma Navarro tat sich Aryna Sabelenka bereits im ersten Satz schwer. Ein einziges Break reichte der 23. des WTA Rankings, um die Satzführung einzutüten. Umgekehrt lief dann der zweite Durchgang ab, den die Weltranglistenzweite mit einem Break für sich entscheiden konnte.

Im dritten Satz hatte Aryna Sabalenka dann jedoch mit ihrem eigenen Spiel stark zu kämpfen. Ganze drei Mal gab die Belarussin ihren Aufschlag ab und kassierte so mit 3:6, 6:3, 2:6 die Achtelfinalniederlage gegen eine gut aufgelegte Gegnerin. Emma Navarro trifft in der Runde der letzten Acht nun auf die Siegerin der Partie zwischen Diane Parry und Maria Sakkari.

Coco Gauff lässt Elise Mertens nur eine Chance

Coco Gauff hatte anschließend keinerleit Probleme gegen Elise Mertens. Ganze 25 Minuten dauerte der erste Satz, in dem der Belgierin kein einziger Spielgewinnen gelingen sollte. Auch im zweiten Satz setzte die Weltranglistendritte ihren Lauf fort und ging schnell 2:0 in Führung.

Es folgte die einzige kurze Schwächephase der US-Spielerin, die ihre Kontrahentin ausgleichen ließ. Doch damit war es auch genug an Chancen für Elise Mertens an diesem Tag. Die nächsten vier Spiele gingen wieder an Gauff, die nach 67 Minuten Spielzeit un einem 6:0, 6:2 als Siegerin feststand.

