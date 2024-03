WTA Indian Wells: Hsieh und Mertens schlagen zum zweiten Mal zu

Su-Wei Hsieh und Elise Mertens haben zum zweiten Mal das WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.03.2024, 12:55 Uhr

© Getty Images Su-Wei Hsieh und Elise Mertens haben zum zweiten Mal in Indian Wells reüssiert

Manchmal ist die Setzliste ja doch etwas wert. Wie in diesem Jahr in Indian Wells, wo sich im Doppel der Frauen die beiden an Position eins gesetzten Su-Wei Hsieh und Elise Mertens durchsetzen konnten. Und zwar im Finale mit 6:3 und 6:4 gegen Katerina Siniakova und Storm Hunter.

Für Hsieh war es er 34. Titel im Doppel, für Mertens Triumph Nummer 20. Su-Wei Hsieh hat damit zum vierten Mal im Tennis Paradise gewonnen, zum zweiten Mal nach 2021 mit Elise Mertens.