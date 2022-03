WTA Indian Wells: Iga Swiatek holt Titel nach Sieg über Maria Sakkari

Iga Swiatek hat sich dank eines Zweisatzerfolgs über Maria Sakkari den Sieg beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells gesichert. Die Polin setzte sich im Finale mit 6:4 und 6:1 durch.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.03.2022, 22:39 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek triumphierte in Indian Wells

Großer Erfolg für Iga Swiatek: Die 20-Jährige sicherte sich beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells ihren fünften Karrieretitel. Im Finale des Wüstenklassikers setzte sich die Polin gegen Maria Sakkari mit 6:4 und 6:1 durch.

Dabei startete Swiatek alles andere als gut, gleich im ersten Spiel musste sie ihren Aufschlag abgeben. Schnell entwickelte sich in Satz eins auf dem gut besuchten Centre Court ein wahres Breakfestival, das Swiatek nach rund 50 Minuten zu einem erfolgreichen Ende brachte.

Swiatek nahm den Schwung in den zweiten Durchgang mit und setzte sich in diesem schnell von ihrer Kontrahentin ab. Nach 80 Minuten Spielzeit verwandelte die French-Open-Siegerin des Jahres 2020 ihren ersten Matchball zum 6:4 und 6:1-Erfolg.

Dank des Turniersiegs in Indian Wells wird Swiatek am Montag in der Weltrangliste erstmals Platz zwei belegen. Finalgegnerin Sakkari darf sich mit Rang drei ebenfalls über eine neue persönliche Bestleistung freuen.

