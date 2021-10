WTA Indian Wells: Iga Swiatek mit Galavorstellung, Elina Svitolina kämpft sich durch

Iga Swiatek steht dank einer sensationellen Leistung im Achtelfinale des WTA-1000-Turniers in Indian Wells. Die an Position vier gesetzte Elina Svitolina hatte hingegen deutlich mehr Probleme.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.10.2021, 23:56 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek zeigte am Sonntag eine Galavorstellung

Der 10. Oktober dürfte so langsam zu Iga Swiateks Lieblingstag werden: Vor exakt 365 Tagen hatte die Polin bei den French Open den Titel geholt und auch ein Jahr später durfte sie sich über einen Erfolg freuen. Nun gut, ganz so viele Freude wie vor zwölf Monaten dürfte Swiatek nach dem 6:1 und 6:0-Erfolg über Veronika Kudermetova nicht gehabt haben, dennoch wird die Leistung der 20-Jährigen durchaus gefallen haben.

Denn Swiatek, in Indian Wells an Position zwei gesetzt, zeigte im Stadium 1 eine beeindruckende Performance und ließ ihrer russischen Kontrahentin überhaupt keine Chance. In Runde vier bekommt sie es nun mit Jelena Ostapenko oder Yulia Putintseva zu tun.

Mit Elina Svitolina steht zudem eine weitere Mitfavoritin auf den Titel im Achtelfinale. Die Nummer vier des Turniers besiegte Sorana Cirstea in einem packenden Match mit 4:6, 6:4 und 7:6 (3). Die Weltranglistensiebente trifft im Achtelfinale auf Jessica Pegula oder Jasmine Paolini.

