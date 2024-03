WTA Indian Wells: Iga Swiatek richtet sich ein

Iga Swiatek steht im Halbfinale in Indian Wells. Nach Doha könnte der zweite WTA Masters-Titel des Jahres winken.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.03.2024, 07:58 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek kann in Indian Wells ihren zweiten Titel gewinnen.

Auf Grund der verletzungsbedingten Aufgabe von Caroline Wozniacki konnte Iga Swiatek für ihr heutiges Halbfinale gegen Marta Kostyuk wertvolle Kräfte sparen. Das dritte Halbfinale in Serie für die Weltranglistenerste, der damit in Kalifornien eine Seltenheit gelungen ist.

Iga Swiatek ist erst die vierte Spielerin, die sich beim Turnier in der Nähe von Los Angelos zum dritten Mal in Folge in die Runde der letzten vier Spielerinnen katapultierte. Die erste Ausgabe gab es im Jahr 1989.

Neben Iga Swiatek gelang dieses Kunststück lediglich Lindsay Davenport, Martina Hingis und Maria Sharapova. Swiatek kann nach 2022 ihren zweiten Titel in Indian Wells gewinnen. Es wäre bereits der achte Triumph auf der Ebene der 1000er-Events.

Es entsteht fast der Eindruck, dass Iga Swiatek zum Turnier im Sunshine State ein besonderes Verhältnis entwickelt. Eine Verbindung, die mit einer weitere Trophäe sicherlich gestärkt werden könnte.

