WTA Indian Wells: Kann Iga Swiatek den Siegerinnen-Fluch bezwingen?

Iga Swiatek hat im vergangenen Jahr das WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells gewonnen. Blickt man auf die jüngere Historie des Events im Tennis Paradise, dann sehen die Chancen für eine Titelverteidigung eher mau aus.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.03.2023, 10:12 Uhr

Wie so oft sind die Frauen den Männern einen Schritt voraus, sie bestreiten in Indian Wells nämlich schon das zweite 1000er-Event des Jahres 2023. Das erste ist in Dubai über die Bühne gegangen, Barbora Krejcikova konnte sich dort im Endspiel gegen Iga Swiatek erstaunlich eindeutig durchsetzen.

Im Tennis Paradise werden die Karten nun wieder neu gemischt, Swiatek startet als Nummer eins und als Titelverteidigerin. Letzteres macht die Branchenprima nach dem Gesetz der Serie allerdings zur Außenseiterin. Denn seit Martina Navratilova, die 1990 und 1991 in Indian Wells gewann, ist es keiner Spielerin gelungen, ihren Titel zu verteidigen.

Davenport und Ivanovic knapp dran

Zwar konnten gleich mehrere Spielerinnen in den vergangenen 32 Jahre zweimal die Siegertrophäe hochstemmen (Stefanie Graf, Mary-Joe Fernandez, Serena Williams, Daniela Hantuchova, Maria Sharapova, Lindsay Davenport, Kim Clijsters und Victoria Azarenka), aber eben nicht ein aufeinanderfolgenden Jahren.

Einigermaßen nah dran waren nur zwei Frauen: Davenport, die ein Jahr nach ihrem Sieg 1997 im Endspiel 1998 gegen Martina Hingis verlor. Und Ana Ivanovic, die 2008 gewann - um dann 2009 im Finale gegen Vera Zvonareva zu verlieren.

Neben Swiatek werden in diesem Jahr übrigens lediglich drei Ex-Championessen an den Start gehen: eben Azarenka, dann Paula Badosa und auch Bianca Andreescu. Naomi Osaka, Siegerin 2018, erwartet bald ihr erstes Kind, Vorgängerin Elena Vesnina hat ihre Karriere bereits beendet. Und Simona Halep, 2015 in Indian Wells erfolgreich, wartet nach wie vor auf den Ablauf ihrer Dopingsperre. Andreescu könnte übrigens in Runde drei die erste gesetzte Gegnerin von Iga Swiatek werden.

