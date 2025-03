WTA Indian Wells: Mirra Andreeva holt den Titel - Sieg über Sabalenka

Mirra Andreeva hat überraschend den Titel beim WTA-1000er-Turnier in Indian Wells geholt. Sie schlug die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka in drei Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.03.2025, 21:39 Uhr

Mirra Andreeva setzt ihr so starkes Jahr 2025 fort: Nach ihrem Erfolg beim 1000er-Turnier in Dubai schlug die 17-Jährige auch in Indian Wells zu - 2:6, 6:4, 6:3 hieß es am Ende gegen Sabalenka.

Andreeva war gut ins Match gestartet, die ersten Spiele gingen dann aber doch an die Belarussin, eben dann auch der erste Durchgang. Andreeva aber berappelte sich, nahm sich eine kurze Auszeit und ging früh in Führung in den beiden letzten Sätzen. Ihren Matchball verwandelte sie energisch mit einer Vorhand die Linie entlang, ihrem 30 Winner des Spiels.

“Du machst so vieles so richtig. Es ist wunderbar, deinen Erfolg mitzuerleben”, gab sich Sabalenka als faire Verliererin. Vor allem das Team von Andreeva sei fantastisch - sie, Sabalenka, hätte sich gewünscht, in ihrem Alter ein solches Team an ihrer Seite zu haben.

Andreeva war ins Match als Außenseiterin gegangen, Sabalenka hatte vier der bisherigen fünf Spiele für sich entschieden, darunter auch die Begegnungen in diesem Jahr in Brisbane und Melbourne - beides glatte Zweisatzsiege.

Andreeva dankt sich selbst

“Ich habe meine Zeit hier sehr genossen. Und vermisse diesen Ort schon, obwohl ich noch hier bin”, gab Andreeva noch eine Liebeserklärung an Indian Wells ab. Und sie danke auch sich selbst - wie schon zuletzt in Dubai. “Ich danke auch mir, dass ich bis zum Schluss gekämpft habe, an mich geglaubt habe. Ich bin wie ein Hase gerannt heute."

Andreeva ist mittlerweile seit zwölf Matches ungeschlagen, in Indian Wells schlug sie mit Elena Rybakina. Elina Svitolina, Iga Swiatek und Sabalenka namhafte Konkurrenz. Gegen Swiatek hatte sie bereits in Dubai gewonnen.

Im WTA-Ranking geht es nun rauf bis auf Platz 6.