WTA Indian Wells: Naomi Osaka - starker Einstieg im Tennis Paradise

Naomi Osaka ist mit einem überzeugenden Erfolg gegen Sara Errani in das WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells eingestiegen. 2018 hat die Japanierin im Tennis Paradise den Titel geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.03.2024, 06:03 Uhr

Wie schon am ersten Tag der Hauptfeld-Action in Indian Wells, so setzte auch am Donnerstag irgendwann der Regen ein. Spielerinnen, die ihre Partien schnell beenden konnten, waren dabei klar im Vorteil. Wie etwa Naomi Osaka, die beim 6:3 und 6:1 gegen Sara Errani nichts anbrennen ließ. Osaka konnte 2018 bei diesem Event ihren ersten richtig großen Titel holen, wenige Monate später schlug die Japanerin bei den US Open zu. Zweitrundengegnerin in Indian Wells wird die Russin Liudmilla Samsonova sein.

Osaka hat Anfang der Saison ihr Comeback nach einer Babypause gegeben, zuletzt in Doha erreichte sie immerhin schon das Viertelfinale. Der Erfolg gegen Errani war der vierte nach ihrer Rückkehr.

Venus Williams verliert in drei Sätzen

Apropos: Auch Venus Wllliams versucht sich an einem kleinen Comeback. Und das sah gegen Nai Hibino einen Satz lang sehr ordentlich aus. Am Ende musste sich die mittlerweile 43-jährige US-Ikone aber doch mit 6:2, 3:6 und 0:6 geschlagen geben. Der nächste Auftritt für Venus steht in Miami an.

Caroline Wozniacki, mittlerweile wieder Teilzeitarbeiterin auf der WTA-Tour, hatte schon früher am Donnerstag gegen die Chinesin Lin Zhu mit 7:6 (6) und 6:1 reüssiert. Gescheitert ist dagegen Karolina PLiskova. Die Tschechin musste sich Anna Blinkova in drie Sätzen geschlagen geben. Blinkova hatte bei den Australian Open für Aufsehen gesorgt, indem sie mit Elena Rybakina eine der großen favoritinnen besiegen konnte.

