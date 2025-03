WTA Indian Wells: Osaka unterliegt beim Comeback

Für Naomi Osaka ist das 1000er-Turnier in Indian Wells bereits nach der ersten Runde beendet. Gegen Camila Osorio unterlag die Japanerin 4:6, 4:6. Caroline Garcia feiert hingegen einen Erstrundenerfolg und trifft nun auf Iga Swiatek.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.03.2025, 08:05 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka musste sich bereits in der ersten Runde beim Masters in Indian Wells geschlagen geben.

Kein gelungenes Comeback für Naomi Osaka. Bei ihrem ersten Auftritt auf der Tour, nachdem die ehemalige Weltranglistenerste bei den Australian Open in der dritten Runde aufgeben musste, reichte es nicht für den Sieg. Gegen Camila Osorio, die mit Rang 53 lediglich drei Plätze vor Osaka im WTA-Ranking platziert ist, entschieden letztlich nur einzelne Momente die Partie.

Im ersten Satz hielten beiden Spielerinnen lange Zeit souverän ihre Aufschlagspiele, ehe beim Stand von 4:4 Noami Osaka den ersten Breakball der Partie zuließ. Mit der direkten Konsequenz des Aufschlagverlustes und folgenden Satzrückstandes. Im zweiten Durchgang tauschten beiden Kontrahentinnen zunächst Breaks miteinander, ehe sich die Partie wieder dem Nievau des ersten Satzes anpasste. Doch erneut konnte die vierfache Grand-Slam-Siegerin ihren Serve nicht lange stabil durchbringen. Ein erneutes Break zum 3:4 war die Vorentscheidung und besiegelte das Erstrundenaus Osakas in Indian Wells.

Garcia trifft auf Swiatek

Dayana Yastremska hatte wenig Mühe in der ersten Runde uns siegte gegen Yue Yuan aus China 6:2, 6:4. In der zweiten Runde wartet mit Ons Jabeur eine deutlich größere Herausforderung auf die Ukrainerin. Diese bekommt auch Caroline Garcia nach einem 6:3, 6:4 gegen Bernarda Pera. In der zweiten Runde bittet die Weltranglistenzweite Iga Swiatek zum Duell.

