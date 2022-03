WTA Indian Wells: Petra Martic schlägt Emma Raducanu nach großem Kampf

Petra Martic hat gegen Emma Raducanu in einem regelrechten Marathon-Match die Oberhand behalten. Die Britin ließ dabei einige Chancen liegen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 13.03.2022, 22:04 Uhr

Petra Martic behielt gegen Emma Raducanu die Oberhand

Bereits im ersten Durchgang hätte Emma Raducanu das Geschehen weitaus weniger spannend gestalten können: Die Britin servierte bereits auf den Satzgewinn, musste dann aber das Break hinnehmen - Martic schickte die Partie in ein Tiebreak. In diesem gab nun aber wieder Raducanu, die US-Open-Siegerin aus 2021, den Ton an und stellte mit 7:3 auf 1:0-Sätze.

In einem hochklassigen Match wollte sich die Kroatin Martic damit jedoch noch nicht geschlagen geben. Die 31-Jährige schaffte in Durchgang zwei früh das Break, das die Kraotin schließlich auch zum 6:4-Satzgewinn transportieren konnte. Ein dritter Satz musste also die Entscheidung bringen.

Martic mit glänzendem Finish

In diesem wiederholte sich das Geschehen aus Durchgang eins: Raducanu hatte bereits bei eigenem Aufschlag die Gelegenheit, das Match in trockene Tücher zu bringen, musste im letzten Augenblick aber das Break hinnehmen. Und Petra Martic? Die legte nun richtig los, servierte sich zum 6:5 und erhöhte im letzten Aufschlagspiel noch einmal den Druck auf Emma Raducanu. Druck, dem die erst 19-Jährige nicht gewachsen war. Und musste das Break - und damit den Matchverlust hinnehmen.

In der Runde der letzten 16 trifft Petra Martic nun auf Liudmilla Samsonova, die gegen Danka Kovinic in zwei Sätzen die Oberhand behalten hatte.