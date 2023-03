WTA Indian Wells: Sabalenka, Krejcikova cruisen, Teichmann die bessere Schweizerin

Dubai-Siegerin Barbora Krejcikova hat ihren Schwung auch zum WTA-1000-Turnier nach Indian Wells mitgenommen. Und Jil Teichmann hat das Schweizer Duell gegen Belinda Bencic gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.03.2023, 06:59 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka hat sich bei ihrem ersten Auftritt in Indian Wells nicht lange geplagt

Indian Wells ist gar nicht mal so weit entfernt von Las Vegas, einige der dort ansässigen Buchmacher könnten sich also durchaus ein Bild von den Kräfteverhältnissen beim WTA-1000-Turnier im Tennis Paradise machen. Dann wäre dem einen oder anderen wohl nicht passiert, Barbora Krejcikova NICHT unter den fünf aussichtsreichsten Kandidatinnen für den Einzug ins Finale zu halten.

Der Tschechin wird dies andererseits ziemlich egal sein. Krejcikova, die zuletzt in Dubai im Endspiel gegen Iga Swiatek gewonnen hatte, setzte sich in ihrem ersten Match in Indian Wells gegen Dayana Yastremska mit 6:1 und 6:2 durch.

Sabalenka hat es eilig

Zu einem besonderen Duell kam es zwischen Jil Teichmann und Belinda Bencic: Die beiden Schweizerinnen hatten bei Olympia 2021 in Tokio ja gemeinsam im Doppel die Silbermedaille geholt (Bencic im Einzel sogar Gold). In Indian Wells mussten sie nun früh gegeneinander ran. Und Teichmann gewann etwas überraschend mit 3:6, 6:3 und 6:3. Netterweise treten Bencic und Teichmann in Indian Wells auch als Doppelpaar an und haben da schon die erste Runde überstanden.

Überhaupt keine Probleme hatte Aryna Sabalenka mit Evgeniya Rodina. Die frisch gekürte Australian-Open-Siegerin setzte sich mit 6:2 und 6:1 durch. Und auch Cori Gauff ist eine Runde weiter. Die Lokalmatadorin besiegte Cristina Bucsa mit 6:2 und 6:4.

