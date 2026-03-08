WTA Indian Wells: Swiatek und Andreeva siegen deutlich

Iga Swiatek und Mirra Andreeva starten mit deutlichen Siegen in das WTA 1000er-Turnier in Indian Wells. Andreeva gelang sogar ein Match ohne Spielverlust. Aus deutscher Sicht kassierte Laura Siegemund gegen Elina Svitolina nach einem intensiven Schlagabtausch eine knappe Niederlage.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.03.2026, 08:30 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek feiert in Indian Wells einen gelungenen Auftakt.

Iga Swiatek startete mit viel Licht, aber auch Schatten, in das Turnier von Indian Wells. Gegen die US-Amerikanerin Kayla Day siegte die Weltranglistenzweite nach zwei komplett unterschiedlichen Sätzen 6:0 und 7:6(2). Besondere Brisanz hatte der Verlauf des zweiten Satzes, da die US-Amerikanerin 5:1 führte. Iga Swiatek gelang jedoch die Aufholjagd und siegte nach 1:39 Stunde, Satz zwei dauerte 71 Minuten, dann zumindest auf dem Papier souverän.

Auch die anderen Topspielerinnen hielten sich schadlos. Mirra Andreeva schenkte Gegnerin Solana Sierra sogar ein Doppel-Bagel ein und siegte nach 52 Minuten 6:0 und 6:0. Jessica Pegula benötigte gegen Donna Vekic, aktuell die Nummer 103 der Weltrangliste, drei Sätze zum Einzug in die nächste Runde. 4:6, 6:2, 6:3 gewann die US-Amerikanerin nach 1:57 Stunde.

Siegemund verpasst Überraschung gegen Svitolina

Elina Svitolina musste im letzten Match des Tages viel Arbeit gegen Laura Siegemund investieren. Die routinierte Deutsche, die in der ersten Runde Petra Marcinko in drei Sätze besiegte, zwang nach Satzrückstand auch ihre nächste Gegnerin in einen dritten Satz. Diesen konnte am Ende dann doch die Weltranglistenneunte für sich entscheiden und verhinderte ein frühes Ausscheiden. 7:6(5), 4:6 und 6:3 stand nach 2:34 Stunden als Endergebnis auf dem Scoreboard.

