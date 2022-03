WTA Indian Wells: Swiatek und Halep stürmen zum Halbfinal-Duell

Iga Swiatek und Simona Halep haben mit zwei überzeugenden Vorstellungen das Halbfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Indian Wells erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.03.2022, 07:38 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek hatte es in Indian Wells eilig

Beinahe hatte es den Eindruck, als ob Iga Swiatek und Simona Halep eine kleine Wette am Laufen hatten an diesem Mittwoch in Indian Wells. Gegenstand? Wer kommt mit weniger Aufwand in die Vorschlussrunde. Zunächst legte Halep mit dem 6:1 und 6:1 gegen Petra Martic los. Dafür benötigte die Rumänin schlanke 53 Minuten.

Swiatek ließ sich nicht lumpen. Zwar stand die French-Open-Siegerin von 2020 drei Minuten länger auf dem Court. Dafür gab sie gegen Madison Keys ein Spiel weniger ab, siegte mit 6:1 und 6:0. Es war das erste Match im laufenden Turnier, bei dem Swiatek nicht den ersten Satz verloren hatte.

Halep und Swiatek treffen damit zum vierten Mal gegenüber. Das letzte Aufeinandertreffen gab es vor etwas mehr als einem Jahr in Adelaide, Halep setzte sich dabei in drei Sätzen durch. Die anderen beiden Matches trugen sich in Roland Garros zu: 2019 siegte di Veteranin, ein Jahr später der Jungspund.

Heute geht es um die Besetzung des zweiten Halbfinale: Maria Sakkari trifft dabei auf Elena Rybakina, Titelverteidigerin Paula Badosa bekommt es mit Veronika Kudermetova zu tun.

