WTA Nanchang: Siegemund und Zvonareva buchen mit Turniersieg Ticket nach Cancun

Laura Siegemund und Vera Zvonareva werden nach ihrem Turniersieg in chinesischen Provinz Jiangxi als achtes und letztes Paar bei den WTA Finals in Cancun dabei sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.10.2023, 16:38 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Vera Zvonareva und Laura Siegemund werden in Cancun dabei sein

Laura Siegemund und Vera Zvonareva haben es geschafft: Die Finalistinnen der US Open 2023 holten sich in Jiangxi den Turniersieg und qualifizierten sich damit als letztes Paar für die WTA Finals in Cancun. Es wird der jeweils erste Auftritt der beiden beim Saisonabschlussturnier sein.

Bereits davor hatten sich Coco Gauff und Jessica Pegula, Storm Hunter und Elise Mertens, Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova, Demi Schuurs und Desirae Krawczyk, Shuko Aoyama und Ena Shibahara, Gabriela Dabrowski und Erin Routliffe sowie Nicole Melichar-Martinez und Ellen Perez qualifiziert. Als erstes Ersatz-Paar werden Taylor Townsend und Leylah Fernandez nach Mexiko reisen.

