WTA Jiujiang: Korpatsch siegt im Duell der Hamburgerinnen

Mit einem Comeback-Erfolg besiegte Tamara Korpatsch beim WTA-250-Turnier in Jiujiang Ella Seidel im Achtelfinal-Duell der Hamburgerinnen und sieht sich in der Runde der letzten Acht der österreichischen Teenagerin Lilli Tagger gegenüber.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.10.2025, 08:26 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Tamara Korpatsch behielt beim WTA-Turnier in Jiujiang im Achtelfinal-Duell der Hamburgerinnen gegen Ella Seidel die Oberhand.

Hamburg gegen Hamburg, so lautete die Achtelfinal-Partie beim WTA-250-Turnier im chinesischen Jiujiang zwischen Tamara Korpatsch und Ella Seidel. In der Satzmitte konnte die 20-jährige Seidel ihrer 30-jährigen Gegnerin den Aufschlag abnehmen und besiegelte mit einem weiteren Break zum Satzende den Gewinn des ersten Durchgangs.

Im weiteren Verlauf kippte die Begegnung immer mehr in Richtung von Korpatsch, die ihrer Gegnerin in den letzten beiden Sätzen nur einen einzigen Spielgewinn überließ. Nach knapp zwei Stunden besiegelte die Weltranglisten-159. den 3:6, 6:0, 6:1-Erfolg.

Im Viertelfinale bekommt es Korpatsch mit der österreichischen Newcomerin Lilli Tagger zu tun, die sich mit einem glatten Erfolg gegen die Italienerin Elisabetta Cocciaretto erstmals für die Runde der letzten Acht bei einem WTA-Turnier qualifizieren konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Jiujiang