WTA: Lys startet erfolgreich, Seidel und Korpatsch folgen

Eva Lys feierte beim WTA 250er-Turnier in Hongkong einen deutlichen Auftaktsieg gegen Kristiana Sidorova. Beim Event in Jiujiang durften sich Ella Seidel und Tamara Korpatsach ebenfalls über den Einzug in die zweite Runde freuen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.10.2025, 12:01 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Eva Lys startet erfolgreich in die letzte Turnierwoche der Saison.

Starker Auftakterfolg von Eva Lys in Hongkong. Gegen die Qualifikantin Kristiana Sidorova siegte die 23-Jährige 6:0, 6:3 und hatte bereits nach 71 Minuten das Zweitrundenticket sicher. Nach einem nahezu perfekt gelaufenen ersten Durchgang zeigte Lys zu Beginn des zweiten Satzes eine kurze Schwächephase. Doch das kassierte Break glich die Hamburgerin direkt aus und zog auch damit dasTempo wieder deutlich an.

In der zweiten Runde könnte nun jedoch die Herausforderung deutlich größer werden. Denn dort kann ein Duell mit Lelyah Fernandez bevorstehen. Die im Turnier an Position zwei gesetzte Kanadierin muss jedoch zunächst die Chinesin Xiyu Wang bezwingen. Topgesetzt in Hongkong ist Belinda Bencic.

Seidel und Korpatsch im direkten Duell

Auch aus dem chinesischen Jiujiang gab es gute Nachrichten für die deutschen Fans. Ella Seidel siegte gegen die Französin Rakotomanga Rajaonah 6:4, 6:3 und bestätigt damit ihre gute Herbstform. Auch Tamara Korpatsch steht in der zweiten Runde des Turniers. Dabei profitierte sie von der frühen Aufgabe von Polina Kudermetova, die das Match bereits nach drei Spielen beendete und Korpatsch zum Einzug in die zweite Runde gratulierte.

Damit steht auch bereits fest, dass eine deutsche Spielerin beim 250er-Turnier in Jiujiang im Viertelfinale antreten darf. Denn die beiden deutschen Teilnehmerinnen treffen in der zweiten Runde aufeinander.

Hier das komplette Einzel-Tableau in Hongkong

Hier das komplette Einzel-Tableau in Jiujiang