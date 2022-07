WTA: Karolina Pliskova trennt sich nach 20 Monaten von Trainer Sascha Bajin

Die Tschechische Spitzenspielerin Karolina Pliskova gab nach über eineinhalbjähriger Zusammenarbeit die Trennung von ihrem deutschen Coach Sascha Bajin bekannt.

von SID

zuletzt bearbeitet: 12.07.2022, 08:10 Uhr

© Getty Images Sascha Bajin war 20 Monate der Coach von Karolina Pliskova

Nach ihrem frühen Wimbledon-Aus hat die ehemalige Weltranglistenerste Karolina Pliskova die Zusammenarbeit mit dem deutschen Tennistrainer Sascha Bajin beendet. Dies teilte die 30-jährige Tschechin am Montag bei Twitter mit. Pliskova, im Vorjahr in Wimbledon erst im Finale gescheitert, war beim Grand Slam in London bereits in der zweiten Runde ausgeschieden.

"Auch gute Dinge enden eines Tages, es war eine tolle Zeit, in der ich viel gelernt habe", schrieb Pliskova, die seit November 2020 mit Bajin zusammengearbeitet hatte. Den Deutschen nannte sie "einen der besten Trainer überhaupt".

Pliskova, mittlerweile Weltranglisten-15., hatte 2016 das US-Open-Finale gegen Angelique Kerber verloren. Im vergangenen Jahr unterlag sie im Endspiel von Wimbledon der Australierin Ashleigh Barty, die mittlerweile ihre Karriere beendet hat.

Der 37 Jahre alte Bajin hatte unter anderem bereits Naomi Osaka trainiert, die Japanerin gewann 2018 die US Open und Anfang 2019 die Australian Open.