WTA: Kiki Bertens stößt im Porsche Race to Shenzhen nach vorne

Kiki Bertens hat im Kampf um die Plätze beim WTA-Finale mit der Titelverteidigung in St. Petersburg Boden gutgemacht. Aber auch die geschlagene Finalistin liegt im Porsche Race to Shenzhen auf einem aussichtsreichen Platz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.02.2020, 12:50 Uhr

© Getty Images Kiki Bertens hat in St. Petersburg eine Premiere geschafft

Ihren Auftritt in Dubai hat Kiki Bertens dann doch abgesagt - und die Aufgabe, Kim Clijsters wieder auf der WTA-Tour zu begrüßen, an Garbine Mugurza delegiert. Mit ihrem neuerlichen Sieg in St.Petersburg hat die Niederländerin nicht nur eine Premiere geschafft - nämlich eine Titelverteidigung eben dort. Mit den 470 erreichten Punkten machte Bertens einen Sprung unter die besten Acht der Jahreswertung, dem Porsche Race to Shenzhen - nämlich auf Platz sechs.

Elena Rybakina, die Bertens im Endspiel von St. Petersburg mit 1:6 und 3:6 unterlegen war, hätte, Stand jetzt, als Vierte ebenfalls einen Startplatz beim WTA-Finale in Shenzhen sicher.

Dieses Rennen wird naturgemäß angeführt von Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin - die in dieser Woche ebenfalls in Dubai engagiert ist. Zweite im Race ist Muguruza, die in Melbourne knapp an ihrem dritten Major-Titel vorbeigeschrammt ist. Ashleigh Barty, die in der laufenden Woche nach wie vor pausieren muss, folgt auf Platz drei. Mit Ekaterina Alexandrova, die in St. Petersburg im Halbfinale gescheitert war, befindet sich neben Rybakina eine zweite Überraschungsfrau in der obersten Etage der Jahreswertung.

Aus deutscher Sicht gibt es im Moment viel Luft nach oben: Angelique Kerber liegt in der frühen Phase der Saison auf Position 25, Julia Görges acht Ränge dahinter.

Hier der aktuelle Stand im Porsche Race to Shenzhen