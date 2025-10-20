WTA: Klarer Zweisatzerfolg! Lys siegt weiter in Tokio

Eva Lys hat die erste Runde beim WTA 500er-Turnier in Tokio erfolgreich überstanden. Gegen die Britin Katie Boulter siegte Lys deutlich 6:2, 6:1.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.10.2025, 09:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Eva Lys scheint sich mit den Bedingungen in Tokio sehr gut arrangiert zu haben.

Nach überstandener Qualifkation hat Eva Lys auch ihr drittes Match in Tokio gewonnen. Und das am Ende mit nur drei Spielverlusten. Gegen Katie Boulter, die sich ebenfalls durch zwei Qualifikationsrunden in das Hauptfeld spielen musste, bereits früh das erste Break. Auch ein eigener Aufschlagverlust änderte nichts an der souveränen Vorstellung.

Dieser Trend setzte sich dann auch im zweiten Durchgang fort. Lys überstand ein längeres Aufschlagspiel und ließ ihre Kontrahentin auch anschließend nicht mehr in die Partie finden. Nach 73 Minuten durfte sich die deutsche Nummer eins die Gratulationen ihrer Gegnerin am Netz abholen.

Lys trifft auf Kanadierin

In der zweiten Runde wartet auf die 23-Jährige defintiv eine Kanadierin. Die Siegerin des Duells zwischen Victoria Mboko und Bianca Andreescu, die mit einer Wildcard an den Start geht, darf sich mit der aktuellen besten deutschen Spielerin messen.

Hier das Einzel-Tableau in Tokio