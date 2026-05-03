WTA La Bisbal D’emporda: Korpatsch verpasst im Finale Sensations-Comeback

Im Endspiel des WTA-125-Turniers in La Bisbal D’emporda spielte sich Tamara Korpatsch im dritten Akt bei 1:5 und abgewehrten Matchball noch einmal zurück, musste sich aber dennoch der ehemaligen Top-10-Spielerin Daria Kasatkina nach 2:29 Stunden mit 6:2, 3:6, 5:7 geschlagen geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.05.2026, 14:03 Uhr

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© Getty Images Im Endspiel von La Bisbal D'emporda konnte sich Tamara Korpatsch für eine famose Aufholjagd im dritten Durchgang nicht belohnen.

Bei nur einem abgegebenen Satz spielte sich die Hamburgerin Tamara Korpatsch beim WTA-125-Turnier im spanischen La Bisbal D’emporda ins Endspiel, in dem sie mit Daria Kasatkina auf die ehemalige Nr. 8 der Welt traf.

Nach einem Marathon-Spiel zum Auftakt, das insgesamt acht Mal über Einstand ging, musste die 30-jährige Korpatsch bei eigenem Service fünf Break-Chancen abwehren, konnte aber das Game noch zu ihren Gunsten entscheiden. Im Anschluss konnte sie ihrer 28-jährigen Gegnerin den Aufschlag abnehmen und ließ sich auch vom zwischenzeitlichen Re-Break nicht verunsichern. Zwar musste sie beim Stand von 5:1 einen Satzball verstreichen lassen und kassierte im weiteren Verlauf das Break, sicherte sich aber im Anschluss daran noch einmal das Aufschagspiel von Kasatkina und tütete dadurch den ersten Durchgang ein.

Im weiteren Verlauf fand Kasatkina aber immer besser zu ihrem sicheren Spiel und konnte eine schnelle 4:0-Führung sicher zum Satzgleichstand transportieren. Auch im dritten Akt schien die Neo-Australierin weiter am Drücker und konnte dort auf 5:1 davonziehen. Nachdem Korpatsch einen Matchball abwehren konnte, machte sie es noch einmal spannend und konnte sogar den 5:5-Gleichstand herstellen. Mit zwei Spielgewinnen in Folge machte die aktuell auf Position 75 im WTA-Ranking geführte Kasatkina aber doch noch Deckel drauf und durfte nach einer verschlagenen Vorhand ihrer Gegnerin den 2:6, 6:3, 7:5-Erfolg nach 2:29 Stunden Spielzeit bejubeln.

Dennoch darf Korpatsch nach ihrem verpassten dritten WTA-Titel, nachdem sie 2022 beim 125er-Event in Budapest und im Folgejahr beim 250-Turnier in Cluj-Napoca triumphieren konnte, auf eine erfolgreiche Turnierwoche zurückblicken. Mit der Finalteilnahme klettert sie um 12 Ränge nach oben auf Position 87 in der Weltrangliste.

Hier das Einzel-Tableau aus La Bisbal D‘emporda