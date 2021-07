WTA Lausanne: Tamara Zidansek erkämpft sich Premierentitel

Bei den Ladies Open Lausanne feierte Tamara Zidansek im Endspiel mit einem Dreisatz-Erfolg über Clara Burel ihren ersten WTA-Turniersieg.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.07.2021, 20:08 Uhr

© Getty Images

Eine starke Saison 2021 führt Tamara Zidansek von einem Highlight zum nächsten. Nach dem unerwarteten Semifinal-Einzug bei den French Open holte sich die Slowenin nun beim Sandplatzturnier in Lausanne ihren ersten Turniersieg auf WTA-Tour-Ebene. Die 23-Jährige erarbeitete sich im Finale einen 4:6,-7:6(5),-6:1-Erfolg über die Französin Clara Burel. Das Endspiel in der Schweizer Stadt am Genfer See war zumindest die ersten beiden Sätze hart umkämpft und forderte von den Zusehern bei einer Spieldauer von 2:04 Stunden ebenfalls Durchhaltevermögen.

Einziges Detail, das die Leistung der Dame aus Postonja bei genauerer Betrachtung schmälern dürfte: Die Weltranglisten-50. war bei dem eher durchwachsen besetzten Event an Nummer eins gesetzt. Ihre Finalgegnerin belegt derzeit Position 125 in der WTA-Rangliste. Der Cut für den Hauptwettbewerb lag mit Position 218 für ein WTA-Turnier der 250er-Kategorie auf ausgesprochen schwachem Nieveau. Für die Schweizer Fans gab es in Lausanne übrigens auch etwas zu bejubeln: Susan Bandecchi und Simona Waltert holten sich den Titel im Doppel-Wettbewerb.

