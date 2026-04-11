WTA Linz: Anastasia Potapova erreicht zum zweiten Mal das Endspiel

Neo-Österreicherin Anastasia Potapova hat mit einem klaren Zweisatzerfolg über die Kroatin Donna Vekic das Endspiel der Upper Austria Ladies Linz erreicht - in dem es gegen Turnierfavoritin Mirra Adreeva geht.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 11.04.2026, 19:25 Uhr

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© GEPA pictures Anastasia Potapova trifft im Endspiel auf die Turnierfavoritin Mirra Andreeva

Lokalmatadortin Anastasia Potapova steht zum zweiten Mal in ihrer Karriere bei den Upper Austria Ladies Linz im Endspiel - und spielt gleichzeitig auch um ihren zweiten Titel in Oberösterreichs Hauptstadt: Die in Russland geborene 25-Jährige setzte sich in der Vorschlussrunde des 500er-Sandplatz-Turniers gegen die Kroatin Donna Vekic mit 6:4, 6:2 durch. Im Finale wartet die Nummer eins des Events, Mirra Andreeva.

Insgesamt zeigte Potapova ihre bislang beste Leistung im diesjährigen Turnier, mit lediglich einer kurzen Schwächephase im Laufe des ersten Durchgangs. Im zweiten Satz war dann kein Kraut mehr gegen das druckvolle Spiel der Linz-Siegerin von 2023 gewachsen. Auch die drei Breakbälle, die sich die Südslawin erspielen konnte, wehrte Potapova mit breiter Brust ab. Gleich den ersten Matchball konnte die aktuell Weltranglisten-97. verwandeln.

Nun gegen die Nummer zehn der Weltrangliste

Es ist das erste Mal in der 35-jährigen Turniergeschichte, dass eine Österreicherin das Endspiel in Linz erreichen konnte - eine wunderbare Geschichte rechtzeitig zum halbrunden Jubiläum. Und eine Premiere ist der Endspiel-Einzug für die Neo-Österreicherin ebenfalls, stand sie doch noch niemals in ihrer Karriere im Finale eines Turniers der 500er-Kategorie.

Dennoch: Eine Schippe wird Potapova am Final-Sonntag wohl noch drauflegen müssen, geht es mit Andreeva immerhin gegen die Nummer zehn der WTA-Weltrangliste. Der 18-jährige Schützling von Ex-Tennisstar Conchita Martinez holte im Jänner den Titel in Adelaide und holte sich im Vorjahr mit den Titeln in Dubai und Indian Wells zwei WTA-Tour-1000-Titel.

Das Einzel-Tableau in Linz