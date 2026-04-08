WTA Linz: Andreeva nach Sieg über Stephens im Viertelfinale

Die topgesetzte Mirra Andreeva ist beim WTA 500-Turnier in Linz souverän ins Viertelfinale eingezogen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 08.04.2026, 20:35 Uhr

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© Getty Images Mirra Andreeva steht in Linz im Viertelfinale.

Die 18-jährige Russin hatte gegen die US-Open-Siegerin von 2017, Sloane Stephens, nur im ersten Satz etwas Mühe und buchte letztendlich souverän mit einem 6:4 und 6:2-Erfolg ihr Viertelfinalticket.

Die nächste Gegnerin von Andreeva wird im Duell zwischen der Rumänin Sorana Cirstea (Nummer fünf des Turnieres) und der Ungarin Dalma Galfi ermittelt.

Österreichische Hoffnungen ruhen auf Potapova und Tagger

Ebenfalls im Viertelfinale steht die an Nummer vier gesetzte Jelena Ostapenko, die Alexandra Eala mit 6:4 und 7:5 bezwingen konnte.

Erfolgreich verlief der Tag auch für Anna Potapova, die mit einem 6:4 6:4-Erfolg über Shuai Zhang ins Achtelfinale einzog. Somit sind mit Potapova und Lili Tagger noch zwei Lokalmatadorinnen im Bewerb. Potapova trifft am Donnerstag auf Tamara Korpatsch, Tagger auf Liudmilla Samsonova.

Hier das Einzel-Tableau in Linz