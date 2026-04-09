WTA Linz live: Lilli Tagger vs. Liudmila Samsonova im TV, Livestream und Liveticker

Lilli Tagger trifft heute im Achtelfinale des WTA-500-Turniers in Linz auf Liudmila Samsonova. Das Match gibt es ab 16 Uhr live im TV und Stream im ORF und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.04.2026, 18:12 Uhr

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© GEPA pictures, Getty Images Lilli Tagger fordert Liudmila Samsonova

Nach ihrem sensationellen Erfolg über die ehemalige Weltranglistenzweite Paula Badosa bekommt es Lilli Tagger im Achtelfinale des WTA-500-Turniers von Linz mit Liudmila Samsonova zu tun. Die Russin ist in Oberösterreichs Landeshauptstadt an Position drei gesetzt und die aktuelle Nummer 21 der Welt.

“Ich muss ehrlich sagen, ich habe davon geträumt, vor meinem Heimpublikum und meiner Familie zu gewinnen. Ich habe mich aber auch richtig gefreut, weil man hat nicht oft die Chance, gegen eine so gute Spielerin zu spielen”, hatte Tagger nach dem Sieg über Badosa gesagt. Im ersten Duell mit Samsonova wartet auf die 18-Jährige nun eine noch höhere Hürde.

Tagger vs. Samsonova - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Lilli Tagger und Liudmila Samsonova gibt es ab 16 Uhr live im TV und Stream in ORF1.

Hier das Einzel-Tableau in Linz