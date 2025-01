WTA Linz: Olympiasiegerin Belinda Bencic schlägt in der Donaustadt auf

Belinda Bencic wird 2025 beim Upper Austria Ladies Linz an den Start gehen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 09.01.2025, 13:14 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic wird in Linz aufschlagen

Grüezi Belinda! Beim Upper Austria Ladies Linz 2025 ist auch eine Olympiasiegerin mit am Start. Die Schweizerin Belinda Bencic, die im Jahr 2021 bei den Spielen in Tokio die Goldmedaille im Einzel gewann, kehrt nach sechs Jahren mit großen Ambitionen zum Linzer Damentennisklassiker zurück. Die 34. Auflage des Turniers findet vom 26. Jänner bis 2. Februar 2025 im Linzer Design Center statt.



Bei den Spielen von Tokio gelang der heute 27-Jährigen ein echter Überraschungscoup, als sie im Finale Marketa Vondrousova aus Tschechien besiegte und sich zur ersten Schweizer Olympiasiegerin im Tennis krönte. Es ist der größte Erfolg in der Karriere der starken Aufschlägerin aus dem Kanton St. Gallen. „Ich habe gespielt, als wäre es das letzte Match meines Lebens. Dieser Erfolg gehört auch Martina Hingis und Roger Federer. Ich habe es auch für sie getan“, jubelte Bencic, die an der Seite ihrer Landsfrau Viktorija Golubic auch noch die Silbermedaille im Doppel gewann. Insgesamt triumphierte sie in ihrer Karriere bei acht WTA-Turnieren.

Zum fünften Mal in Linz

Im vergangenen Frühjahr brachte die ehemalige Weltranglistenvierte dann Tochter Bella zur Welt. Nur acht Wochen nach der Geburt stand sie erstmals wieder auf dem Tennisplatz und zu Jahresbeginn zeigte sie in Australien eindrucksvoll, dass wieder mit ihr zu rechnen ist. Sie war für die Schweiz beim United Cup am Start und erreichte in Adelaide auf Anhieb das Achtelfinale – und ist wirklich froh, wieder zurück zu sein. "Es war für mich keine Frage, wieder zurückzukommen. Ich habe immer noch das Ziel, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen“, gibt sich die Billie-Jean-King-Cup-Spielerin aus der Schweiz angriffslustig.



Bencic schlägt bereits zum fünften Mal in der Donaustadt auf. Zuletzt war sie 2019 in Oberösterreich zu Gast. Ihr bestes Ergebnis erzielte sie im Jahr 2017 als sie das Viertelfinale erreicht. „Belinda Bencic ist fast schon eine Freundin unseres Turniers und ich freue mich riesig darauf, sie wiederzusehen. Sie ist als eine der Tennis-Mamas auf der Tour ein Vorbild und hat sicher das Zeug, wieder in der Weltspitze mitzumischen“, erklärt Turnierdirektorin Sandra Reichel.