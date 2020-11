WTA Linz: Sabalenka gewinnt letztes Damenturnier des Jahres

Aryna Sabalenka aus Belarus hat das letzte WTA-Turnier des Jahres gewonnen.

15.11.2020

Die 22-Jährige setzte sich im Finale von Linz gegen ihre langjährige Doppelpartnerin Elise Mertens aus Belgien 7:5, 6:2 durch und feierte ihren zweiten Titel nacheinander.

Sabalenka hatte zuletzt auch im tschechischen Ostrau triumphiert. "Ich hoffe, es folgen noch einige Titel mehr", sagte Sabalenka bei der Siegerehrung.

Ostrau und Linz waren die beiden einzigen Turniere der Frauen nach der in den Herbst verschobenen Sandplatz-Tour mit den French Open als Höhepunkt. Die Asien-Tour inklusive des Saisonfinals in Shenzhen war aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Im Doppel hatten zuvor Arantxa Rus und Tamara Zidansek mit 6:3, 6:4 über Lucie Hradecka und Katerina Siniakova triumphiert.

Turnierchefin Reichel: "Fans, ihr fehlt uns!"

In Linz waren keine Zuschauer zugelassen, Turnierchefin Sandra Reichel richtete aber mit ein paar Worten ihre Aufmerksamkeit genau an die fehlenden Fans. "Wenn wir in diesen Tagen die TipsArena zum 30-jährigen Jubiläum des Upper Austria Ladies Linz betreten haben, dann sind wir uns ein ums andere Mal ziemlich einsam vorgekommen. Ohne Euch war das Erlebnis beim Linzer Damen-Tennisklassiker einfach nicht das Gleiche und wir sehnen uns schon jetzt danach, Euch hoffentlich alle im nächsten Jahr wieder bei uns begrüßen zu dürfen", schrieb sie in einer Presseaussendung, wies aber gleichzeitig auf die Richtigkeit der Entscheidung hin.