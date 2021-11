WTA Linz: Simona Halep zieht vorm Halbfinale zurück - Riske und Cristian im Endspiel

Simona Halep (WTA-Nr. 22) wird nicht zu ihrem Halbfinalmatch beim WTA-Turnier in Linz antreten. Grund: das Knie.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.11.2021, 19:48 Uhr

© Getty Images Simona Halep

Die Wimbledonsiegerin aus 2019 hatte sich in ihrem Match am Mittwoch gegen Jasmine Paolini am linken Knie verletzt. Am Donnerstagabend folgte die Absage für das später angesetzte Halbfinale gegen Landsfrau Jaqueline Cristian (WTA-Nr 100). Die war nur als Lucky Loserin ins Hauptfeld gerutscht und macht ihrem Namen nun alle Ehre - das Finale in Linz ist ihr erstes auf der WTA-Tour.

Cristian trifft im Endspiel auf Alison Riske, die im US-amerikanischen Duell von der Aufgabe von Danielle Collins nach gewonnenem ersten Satz profitierte.

Bitter für das Linzer Publikum: Auf Einzelebene gab es damit statt zweier Halbfinals nur einen einzigen Satz zu sehen.

Halep war 2021 immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden - im Frühjahr machte die Schulter Probleme, danach die linke Wade. Halep musste daraufhin die French Open und Wimbledon sausen lassen und fiel erstmals seit 2014 aus den Top Ten. Zuletzt hatte sie das WTA-Turnier in Cluj-Napoca gespielt und dort das Finale erreicht.

