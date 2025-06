WTA London: Maria erfolgreich, Kvitova und Vekic raus

Für Tatjana Maria verläuft der Auftakt in die Rasensaison weiterhin erfolgreich. Beim WTA 500er-Turnier in London gab es nach zwei Quali-Siegen in der ersten Runde ein 7:6(4), 6:2 gegen Leylah Fernandez zu feiern.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.06.2025, 21:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Tatjana Maria ist auf dem Rasen immer wieder für gute Ergebnisse bekannt.

Nach überstandener Qualifikation hat Tatjana Maria auch die erste große Hürde im Londoner Queen’s Club genommen. Gegen die um 56 Plätze besser platzierte Leylah Fernandez (Rang 30) siegte die 37-jährige DTB-Spielerin in zwei Sätzen. Nur im ersten Satz agierten beide Duellantinnen auf Augenhöhe. Den Tiebreak sicherte sich Maria zur Satzführung und spielte im zweiten Durchgang deutlich besser auf als die Kanadierin.

Nach 1:54 Stunde auf dem Court besiegelte Tatjana Maria mit dem ersten Matchball den Einzug in die zweite Hauptrunde. Dort trifft die erfahrene Rasenspielerin auf Karolina Muchova oder Maddison Inglis. Das Match wurde nach zwei Sätzen auf Grund von Dunkelheit auf den morgigen Dienstag verlegt. Erst dann wird sich herausstellen, welche Spielerin Maria am Mittwoch herausfordern wird.

Frauen kehren in den Queen's Club zurück

Gescheitert ist am Montag bereits Petra Kvitova. Die ehemalige Wimbledon-Siegerin unterlag Beatriz Haddad Maia 6:2, 4:6, 4:6 und darf ebenso die schnelle Weiterreise planen wie Donna Vekic, die gegen Qualifikantin Anastasia Zhakarova 3:6, 3:6 scheiterte.

In diesem Jahr schlagen erstmals nach 52 Jahren auch wieder die Frauen im Londoner Queen's Club auf. Die letzte Titelträgerin im Jahr 1973 war die Russin Olga Mozorova, die 1989 ihre Tennislaufbahn beendete. Das Turnier wird seit 1881 ausgetragen.

Hier das komplette Einzel-Tableau