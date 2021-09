WTA Luxemburg: Clara Tauson feiert zweiten Turniersieg

Clara Tauson hat beim WTA-Tour-250-Turnier in Luxemburg ihren zweiten Turniersieg gefeiert. Die 18-jährige Dänin besiegte Jelena Ostapenko mit 6:3, 4:6 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.09.2021, 17:29 Uhr

© Getty Images Clara Tauson hat in Luxemburg den Titel geholt

Das Turnier in Luxemburg hat natürlich nicht das Renommee der US Open, aber bemerkenswert ist der zweite Titel für eine 18-Jährige innerhalb weniger Tage natürlich schon. Zumal Clara Tauson die bislang letzte Spielerin ist, die Emma Raducanu, Siegerin in New York, bezwingen konnte: Beim 125er-Event in Chicago war´s, im Vorfeld des letzten Majors des Jahres.

In Luxemburg holte sich Tauson nun den zweiten Turniersieg auf der „großen“ WTA-Tour, den ersten gab es früher im Jahr in Lyon. Tauson setzte sich gegen Jelena Ostapenko, French-Open-Siegerin von 2017, mit 6:3, 4:6 und 6:4 durch. Mit dem Erfolg gegen die Lettin stellte die 18-jährige Tauson auch ein neues Karriere-Hoch sicher: Ab Montag wird sie an Position 52 der WTA-Charts geführt.

Wie stark Clara Tauson spielen kann, davon konnte sich auch schon Ashleigh Barty überzeugen: Die Nummer eins der Welt hatte bei den US Open im Zweitrunden-Match im zweiten Satz große Probleme mit der Teenagerin.