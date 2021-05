WTA Madrid: Ash Barty fixiert Duell mit Sensationshalbfinalistin Paula Badosa

Ash Barty hat ihr Viertelfinalduell mit Petra Kvitova beim WTA-1000-Event von Madrid hauchdünn gewonnen. Nun wartet in der Vorschlussrunde eine Sensationsdame: Die Spanierin Paula Badosa.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 05.05.2021, 15:48 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

Ash Barty steht in Madrid im Semifinale

Bereits zum Start in den Spieltag bei den Mutua Madrid Open hat es die erste ganz große Sensation zu vermelden gegeben: Denn nicht etwa die Nummer acht des Turniers, die Schweizerin Belinda Bencic, löste ihr Ticket fürs Halbfinale beim WTA-1000-Event, nein, dieses schnappte sich die Lokalmatadorin Paula Badosa.

Die Spanierin zeigte sich im Viertelfinale - wie schon über den gesamten Turnierverlauf - äußerst nervenstark, agierte stets in den wichtigen Momenten hellwach. Am Ende sollten zwei Breaks mehr den Ausschlag zu Gunstsn Badosas geben, die mit 6:4 und 7:5 ihren Platz in der Vorschlussrunde sicherte.

Barty muss über drei Sätze

Dort könnte nun die Aufgabe schwerer nicht sein, wartet doch die Weltranglistenerste Ash Barty auf die Lokalmatadorin. Die Australierin behielt in ihrem Duell mit der Tschechin Petra Kvitova die Oberhand, musste dafür aber eine ungewollte Ehrenrunde ziehen.

Denn Kvitova, nachdem Satz eins überdeutlich mit 6:1 an die Weltranglistenerste Barty gegangen war, kämpfte sich in dieses Viertelfinalduell und schaffte mit 6:3 den Satzausgleich. Im dritten Entscheidungssatz hatte Kvitova zwischenzeitlich gute Chancen auf das Rebreak, musste schlussendlich aber mit 3:6 die Niederlage hinnehmen. Für Barty war es der bereits 15. Sieg in Serie.

Hier geht´s zum Draw von Madrid!