WTA Madrid: Barty müht sich, Swiatek schlägt Siegemund

Beim WTA-Tour-1000-Turnier in Madrid kommt es im Achtelfinale zum Aufeinandertreffen der letzten beiden French-Open-Gewinnerinnen: Ashleigh Barty und Iga Swiatek.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.05.2021, 15:12 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty musste sich in Madrid strecken

Ashleigh Barty, Siegerin in Roland Garros, eröffnete am Samstag den Center Court in der Caja Magica gegen Tamara Zidansek. Und die Weltranglisten-Erste tat sich schwer mit der Slowenin. Zidansek spielte fast ebenso variabel wie Barty, zog bei Gelegenheit auch das Tempo an. Barty andererseits, zuletzt Siegerin auf Hartplatz in Miami und beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart auf Asche, streute vor allem im zweiten Satz mit ihrer Vorhand enorm.

Am Ende konnte sich die Favoritin aber mit 6:4, 1:6 und 6:3 behaupten. Barty trifft am Montag im Achtelfinale auf Iga Swiatek, die ihr im vergangenen Herbst als French-Open-Championesse nachgefolgt war.

Swiatek besiegte Laura Siegemund mit 6:3 und 6:3. Gerade zu Beginn ließ die Deutsche einige Chancen ungenutzt, so ein 0:40 gleich im ersten Aufschlagspiel von Swiatek. Auch derPolin ging nicht alles leicht von der Hand. Swiateks Paradeschläge, der Kick-Aufschlag nach außen und die Vorhand, funktionierten bei weitem nicht so gut wie bei ihrem Triumph am Bois de Boulogne im Herbst 2020.

Im zweiten Satz gelang Siegemund ein Comeback von 0:3 auf 3:3, gab danach sofort wieder ihren Aufschlag ab. Swiatek schaffte es wenige Augenblicke danach, beim Stand von 5:3 zunächst zehn (!) Matchbälle nicht zu verwerten. Mit teilweise hanebüchenen Fehlern. Die elfte Chance nach knapp 100 Spielminuten saß dann aber.

