WTA Madrid: Bianca Andreescu gibt kräftiges Lebenszeichen

Bianca Andreescu ist mit einem überzeugenden Sieg gegen Danielle Collins in die dritte Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Madrid eingezogen. Die Kanadierin gewann mit 6:1 und 6:1.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.05.2022, 15:31 Uhr

© Getty Images Bianca Andreescu kommt schön langsam in Fahrt

Die US-Open-Siegerin von 2019 kommt immer besser in Schwung: Nachdem Bianca Andreescu vor knapp zwei Wochen beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart ihr lang erwartetes Comeback gegeben hat, steht sie nun bereits im Achtelfinale des WTA-Tour-1000-Events in Madrid. Andreescu setzte sich wie schon in Runde eins auch am Sonntag gegen eine US-Amerikanerin durch. Während Alison Riske aber immerhin einen Satz gewinnen konnte, fertigte Andreescu Danielle Collins mit 6:1 und 6:1 ab.

Die immer noch erst 21-Jährige Kanadierin hat Erfolgserlebnisse (und damit Punktgewinne für die Weltrangliste) dringend nötig: Aktuell wird Bianca Andreescu, die schon mal die Nummer vier der Charts war, auf Platz 111 geführt. Das wird sich mit dem Achtelfinal-Einzug in Madrid wieder zum Besseren ändern. Nächste Gegnerin wird mit Jessica Pegula die nächste Spielerin aus den USA sein.

Die Favoritenlage in Madrid ist grundsätzlich eher schwierig: Die Nummer eins der Welt, Iga Swiatek, hatte ihre Teilnahme kurzfristig absagen. Titelverteidigerin Aryna Sabalenka unterlag ihrer Angstgegnerin Amanda Anisimova schon in Runde eins. Und nach dem glatten Sieg von Simona Halep über Paula Badosa am Samstagabend hat sich auch die Nummer zwei in der Caja Magica schon verabschiedet.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid