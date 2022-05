WTA Madrid: Emma Raducanu souverän, Aus für Sakkari und Osaka

Emma Raducanu (WTA-Nr. 11) ist beim WTA-1000er-Turnier in Madrid ins Achtelfinale eingezogen. Maria Sakkari und Naomi Osaka sind indes ausgeschieden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.05.2022, 21:05 Uhr

Emma Raducanu

Raducanu zeigte eine starke Leistung beim 6:2, 6:1 über Marta Kostyuk und bestätigte damit ihre gute Form. Bereits beim Porsche Tennis Grand Prix in der vergangenen Woche hatte Raducanu stark agiert, erst im Viertelfinale gegen die spätere Siegerin Iga Swiatek den Kürzeren gezogen.

Nach ihrem Sieg gegen Kostyuk jubelte die US-Open-Siegerin energisch - sie versucht nach wie vor, auf der WTA-Tour Fuß zu fassen, was ihr zuletzt immer besser zu gelingen scheint.

In Madrid hat sie sich nun ein Match gegen Anhelina Kalinina erspielt, die Lokalmatadortin Garbine Muguruza mit 6:3, 6:0 klar schlug.

Zwei Überraschungen gab's am Abend: Zunächst gewann Daria Kasatkina gegen die an vier gesetzte Maria Sakkari, 3:6, 6:3, 6:1 hieß es am Ende. Kurz darauf bezwang Sara Sorribes Tormo zur Freude ihres Heimpublikums Naomi Osaka mit 6:3, 6:1.

Am Mittag bereits hatte Bianca Andreescu ein dickes Ausrufezeichen gesetzt, sie siegte mit 6:1, 6:1 gegen Danielle Collins.

Ebenfalls weiter: Jil Teichmann nach einem 6:4, 6:4 gegen US-Open-Finalistin Leylah Fernandez.

