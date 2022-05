WTA Madrid: Jabeur schlägt Bencic, Halep nimmt Gauff raus

Ons Jabeur steht beim WTA-1000-Event von Madrid im Viertelfinale. Die Tunesierin besiegte Belinda Bencic in drei Sätzen und war danach durchaus zu Scherzen aufgelegt. In der Runde der letzten Acht trifft die Weltranglistenzehnte auf Simona Halep.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 02.05.2022, 18:30 Uhr

Ons Jabeur steht in Madrid im Viertelfinale

"Ich hoffe, Coco und Simona spielen fünf Stunden lang. Ich habe Simona sehr gut spielen sehen", sagte Ons Jabeur nach ihrem umkämpften Dreisatzerfolg über die Schweizerin Belinda Bencic. Und richtete gleich danach einen Appell an die spanischen Zuschauer: "Nur zur Erinnerung, Leute, Simona hat gegen Paula (Anm. Badosa) gewonnen und sie ist Spanierin, also wenn sie gewinnt, müsst ihr mich anfeuern."

Die Tunesierin zeigte sich nach ihrem 6:2, 3:6 und 6:3-Erfolg über Belinda Bencic also in hervorragender Laune, hatte sie doch das Vergnügen, einigermaßen entspannt auf ihre kommende Gegnerin, welche im Duell zwischen Coco Gauff und Simona Halep ermittelt wurde, zu warten. Das Match gegen Bencic wurde nach zwei Sätzen wegen Regen für einige Minuten unterbrochen, Jabeur kam wesentlich besser aus dieser unfreiwilligen Pause. Und fixierte so nach knapp unter zwei Stunden den Einzug ins Viertelfinale.

Halep schlägt Gauff

In der Runde der letzten Acht wartet nun also Simona Halep, die seit wenigen Wochen mit Patrick Mouratoglou arbeitet. Die Rumänin nahm ihre hervorragende Verfassung beim WTA-1000-Event von Madrid auch mit ins Achtelfinalduell mit Youngster Coco Gauff, am Ende behielt Halep trotz 1:4-Rückstands im zweiten Satz mit 6:4 und 6:4 die Oberhand. Im bisherigen Turnierverlauf hatte die Rumänin zuvor insbesondere mit ihrem deutlichen Erfolg gegen Paula Badosa - immerhin die Nummer zwei der Welt - für Furore gesorgt.

Nach der kurzfristigen Absage von Iga Swiatek und dem überraschenden Ausscheiden von Paula Badosa, Maria Sakkari und Aryna Salabenka sind nun Ons Jabeur (WTA-10.) und Emma Raducanu (WTA-11.) die bestgerankten Spielerinnen im Draw.

